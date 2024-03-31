Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı? Antalya'da fay hattı nereden geçiyor?

Antalya deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

ANTALYA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Antalya 2. derece deprem bölgesi olarak sayılmaktadır. Fethiye-Burdur Fay Zonu, Helenik-Kıbrıs Fayı'nın Finike açıklarında uzanan bölümü Kıbrıs Yayı'nın devamı olan Kırkkavak Fayı ve Aksu Fayı boyunca uzanan fay zonu Kemer-Isparta, Kemer-Korkuteli uzanımlı Antalya Zonu'dur.

İkinci derece deprem bölgesi olan iller: Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.