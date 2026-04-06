Annesini darp eden şahıs, iki kardeşi tarafından sopayla dövüldü

İstanbul Fatih’te annesini darp ettiği iddia edilen bir kişi, iki kardeşi tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü. Olay sırasında şahıs yere yatırılarak darbedilirken, çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, yaşanan şiddet olayı büyük tepki çekti.

İstanbul Fatih’te yaşanan olay, sokak ortasında şiddet görüntülerine sahne oldu. İddiaya göre annesini darp eden bir şahıs, iki kardeşi tarafından sokakta sopayla dövüldü.

SOKAKTA GERGİN ANLAR

Görüntülerde şahsın yere yatırıldığı ve iki kişi tarafından sopayla darbedildiği anlar yer aldı. Çevrede bulunan vatandaşların olaya tanık olduğu ve bazı kişilerin müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre olay, şahsın annesine şiddet uygulaması sonrası yaşandı. Durumu öğrenen kardeşler, sokakta karşılaştıkları şahsa saldırdı. Kısa sürede büyüyen tartışma şiddetli kavgaya dönüştü.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Görüntülerde çevredeki bazı kişilerin kavgayı ayırmak için araya girdiği, ancak tarafların bir süre daha saldırıya devam ettiği dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler, hem şiddetin boyutu hem de olayın nedeni nedeniyle geniş yankı uyandırdı.

Yorumlar (1)

Umut Yağcı:

ellerine sağlık

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

