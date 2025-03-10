ANKARA İMSAKİYE 2025 SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ (DİYANET) 10 Mart Ankara'da iftar saat kaçta yapılacak?

Ankara'da 10 Mart 2025 Pazartesi günü Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlar için sahur vakti ve iftar saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, "Ankara imsakiyesi", "10 Mart iftar vakti", "Ankara sahur saati" gibi aramalar yapanlar için detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, 10 Mart Ankara'da iftar saat kaçta yapılacak?

ANKARA'DA İFTAR KAÇTA YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiyeye göre, bu tarihte Ankara'da sahur vakti (imsak) saat 05:38'de, iftar vakti (akşam ezanı) ise saat 18:57'de gerçekleşecektir.

TERAVİH SAAT KAÇTA?

Teravih namazı, yatsı namazının hemen ardından yaklaşık saat 20:30 civarında başlayacaktır. Ancak, camilerde teravih namazı saati, cemaate ve yerel uygulamalara göre birkaç dakika değişiklik gösterebilir.