ANKARA İMSAKİYE 2025 SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ (DİYANET) 2 Mart Ankara'da iftar saat kaçta yapılacak?
2 Mart 2025 tarihinde Ankara'da iftar ve sahur saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Ankara'da iftar saati ve sahur vakti ne zaman? İşte detaylar...
Ankara'da 2 Mart 2025 Pazar günü Ramazan ayında oruç tutacak vatandaşlar için sahur vakti ve iftar saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, "Ankara imsakiyesi", "2 Mart iftar vakti", "Ankara sahur saati" gibi aramalar yapanlar için detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, 2 Mart Ankara'da iftar saat kaçta yapılacak?
ANKARA'DA İFTAR KAÇTA YAPILACAK?
?Ankara'da 2 Mart 2025 Pazar günü oruç tutacak vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Ankara'da saat 18:48'de oruç açılacaktır.
TERAVİH SAAT KAÇTA?
Akşam namazından yaklaşık 1 saat sonra, saat 20:06'da kılınacaktır.