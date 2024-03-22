Üye Girişi
Haberler

ANKARA- ETİMESGUT SEÇİM ANKETİ | Etimesgut'ta hangi aday önde? Erdal Beşikçioğlu mu? Enver Demirel mi?

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ile CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu arasında geçen seçim yarışında kıyasıya bir rekabet var. Peki, ANKARA- ETİMESGUT SEÇİM ANKETİ | Etimesgut'ta hangi aday önde? Erdal Beşikçioğlu mu? Enver Demirel mi?

ETİMESGUT'TA HANGİ ADAY ÖNDE?

  • (MHP) Enver Demirel: Yüzde 43.7
  • (CHP) Erdal Beşikçioğlu: Yüzde 41.1
  • (İYİ PARTİ) Hilmi Özer: Yüzde 5.6
  • (YRP) Abdülkadir Baloğlu: Yüzde 2.5
  • (Zafer Partisi) Müslim Taşdan

ANKARA- ETİMESGUT SEÇİM ANKETİ | Etimesgut'ta hangi aday önde? Erdal Beşikçioğlu mu? Enver Demirel mi?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU MU? ENVER DEMİREL Mİ?

2019 yerel seçimlerinde Etimesgut'ta MHP'nin adayı yüzde 49.5, CHP'nin adayı ise yüzde 45.7'lik oy almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Erdal Beşikçioğlu Enver Demirel Etimesgut Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Turgut Altınok'tan iddia | Mansur Yavaş Londra'dan ev mi aldı? Turgut Altınok kendisiyle ilgili iddialara ne cevap verdi? Yurtdışında yaşayanlar yerel seçimde oy kullanabilir mi? Yurt dışındaki seçmen oy verecek mi? 31 Mart ne seçimi var? Oy nerede vereceğim? Seçime kaç siyasi parti katılacak? 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy pusulasının geçersiz sayılacağı durumlar neler? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? 31 Mart Seçimleri'nde kaç oy kullanılacak? Oy pusulası renkleri neler, parti sıralaması nasıl? 31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf olacak? 2024 Yerel seçimde kaç pusula olacak? 23 Mart sahur saatleri! Sabah ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman? İl il sahur vakitleri! İstanbul, Ankara İzmir… ANKARA İFTAR SAATİ 22 MART | Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Survivor'da kim elendi? 21 Mart Survivor All Star adaya veda eden isim kim? İSTANBUL İFTAR SAATİ 22 MART | Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! CUMA MESAJLARI 22 MART | Güzel, anlamlı, resimli Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? ANLAMLI CUMA MESAJLARI 22 MART: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? Hadisli ve en güzel Cuma mesajları! Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Bahar Öztan öldü mü, neden öldü? Bahar Öztan'ın hastalığı nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title