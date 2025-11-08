Ankara elektrik kesintisi! 8 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Etkilenen Bölge: Aşağı Öveçler Mahallesi, Kabil Sokak

Açıklama: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Etkilenen Bölge: Aşağı Öveçler Mahallesi, Lizbon Sokak

Açıklama: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Etkilenen Bölge: Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Sokak

Açıklama: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Etkilenen Bölge: Mutlukent Mahallesi, 1920. Sokak

Açıklama: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Etkilenen Bölge: Mutlukent Mahallesi, Ressamlar Sokak

Açıklama: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Etkilenen Bölge: Ümit Mahallesi, Doğan Taşdelen Sokak

Açıklama: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Etkilenen Bölge: Çayyolu Mahallesi, 2518. Sokak

Açıklama: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Etkilenen Bölge: Çayyolu Mahallesi, Doğan Taşdelen Sokak

Açıklama: Bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerji verilmesi sağlanacaktır.