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Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF dönem sonu sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?

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Açıköğretim Sistemi'nin (AÖF) dönem sonu sınavı sonuçları artık açıklandı!

Öğrenciler, AÖF final sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden erişebilirler. Sonuçların açıklanması öğrenciler için heyecan verici bir dönemin sonunu işaret ediyor.

ANADOLU ÜNİVERSİSTESİ (AÖF) FİNAL SINAVI SONUÇLARI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin 25-26 Mayıs'ta yapılan dönem sonu sınavı sonuçları açıklandı. Rektörlük tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 Bahar Dönemi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri programlarının dönem sonu sınavı sonuçları 4 oturumda gerçekleştirildi ve şimdi öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler, sınav sonuçlarına "aof.anadolu.edu.tr" internet adresinden ulaşabilirler. Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı için belirlenen tarih ise 17 Ağustos! Bu tarih, yaz okulu sınavının gerçekleştirileceği günü işaret ediyor. Yayımlanan duyuruda; "2023-2024 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." denildi.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlenmiştir. Bu, öğrencilerin dersi başarıyla tamamlamaları için vize ve final sınav ortalamalarının en az 35 olması gerektiği anlamına gelmektedir. Öğrencilerin hem vize sınavında hem de final sınavında aldıkları notların toplamı en az 35 olmalıdır. Bu not altında kalan öğrenciler dersi geçemeyeceklerdir. Bu kurallar öğrencilerin derslerini tamamlama ve ilerleme sürecini denetlemek için belirlenmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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