Anadolu Efes Bayern Münih maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

EuroLeague sahnesindeki bu heyecan verici Efes–Bayern karşılaşması için taraftarlar yayın bilgilerine odaklanmış durumda. Maçın yayın saati, yayıncı platformu ve erişimin ücretsiz olup olmayacağı yoğun şekilde merak ediliyor.

ANADOLU EFES – BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Bayern Münih arasında oynanacak THY EuroLeague karşılaşması, S Sport Plus ve S Sport üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

S SPORT PLUS FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus yayını; Türksat uydusu ve internet tabanlı platformlar üzerinden, ilgili kanal numaralarından şifreli biçimde izlenebilmektedir.

S SPORT FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ile çevrimiçi platformlardan şifreli olarak yayın yapmaktadır.

ANADOLU EFES – BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ GÜN?

Karşılaşma, 14 Kasım Cuma günü oynanacaktır.

ANADOLU EFES – BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Maçın başlama düdüğü 20.00'de çalacaktır.

ANADOLU EFES – BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague'deki bu önemli mücadele, İstanbul'da yer alan Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir.