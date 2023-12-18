Tiktok fenomeni Gizem Yıldız erkek arkadaşı ile birlikte çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ve ses tonuyla kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından yayınlanan ve sesi kullanılarak videolar çekilen Yıldız, burun estetiği ve dudak dolgusu yaptırdı. Amin diyen kız kim, Amin diyen kız videosu izle!

Erkek arkadaşıyla çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ünlenen ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan fenomen Gizem Yıldız, 1 ay içinde hem burun estetiği hem de dudak dolgusu yaptırarak bambaşka birine dönüştü.Amin diyen kız kim,Amin diyen kız videosu izle!

AMİN DİYEN KIZ KİM?

Kısa sürede 111 bin takipçiye ulaşan Gizem Yıldız, önce burun estetiği yaptırdı. Ameliyattan kısa bir süre sonra dudak dolgusu da yaptıran Yıldız bir de kendi butiğini açtığını duyurdu. Yaşamını Sivas'ta sürdüren fenomen, takipçilerine seslenerek "Mütevazi küçük bir mağaza olacak. Sürekli Sivas'taki kendi butiğimde olacağım, beni ziyaret etmek isteyenler gelebilir" dedi. Fenomen hakkında çıkan estetikle yüzünü değiştirdi haberini de "Yok ben format attım" diyerek tiye aldı.