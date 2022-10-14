Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Peki, Amasra nerede, nereye bağlı? Amasra hangi bölgede? Amasra haritada nerede? İşte detaylar...

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında grizu patladığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Yer altında işçilerin bulunduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlama sonrasında Amasra nerede, hangi bölgede olduğu araştırılmaya başlandı. Amasra'nın coğrafi konumu merak konusu oldu. Peki, Amasra nerede, nereye bağlı? Amasra hangi bölgede? Amasra haritada nerede?

AMASRA NEREDE, NEREYE BAĞLI?

Amasra, Batı Karadeniz Bölgesinde, Bartın iline bağlı bir ilçedir.

AMASRA HANGİ BÖLGEDE?

Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı bağımsız adalarına sahip olan Amasra, antik dönem de Amastris 3000 yıllık tarihi, hem çekicilik ve balıkçılığa dayanan yerel sanatları, hem de kendini çevreleyen ormanlık alanlarına sahip bir yerleşim yeridir. Amasra hâlen özgün balık lokantaları, otelleri ve ev pansiyonlarına sahip bir turizm bölgesidir.