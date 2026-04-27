Alper Kınar'dan derbi yorumu: Fenerbahçe kazansa da şampiyon olamazdı

Alper Kınar’dan derbi yorumu: Fenerbahçe kazansa da şampiyon olamazdı
Spor yazarı Alper Kınar, dev derbi sonrası yaptığı değerlendirmelerde Fenerbahçe’nin galip gelse bile şampiyonluk yarışında avantaj sağlayamayacağını savundu.

Spor yazarı Alper Kınar, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın kritik anlarını değerlendiren Kınar, iki takımın performansını analiz ederken hakem kararları ve oyuncu performanslarına da değindi.

DERBİNİN KIRILMA ANLARI VE PERFORMANSLAR

Kınar, derbinin sonucunu belirleyen en önemli anlardan birinin kaçan penaltı olduğunu belirterek, “Talisca, penaltıyı kaçırmasaydı maçın seyri değişirdi” dedi. Ayrıca Osimhen’in performansına dikkat çeken Kınar, yıldız oyuncunun sahadaki etkisinin maçın gidişatında belirleyici olduğunu ifade etti. Teknik direktörler üzerinden de değerlendirmelerde bulunan Kınar, Okan Buruk’un bu sezon teknik anlamda eleştirilebileceğini ancak kadro kalitesiyle sonuca ulaştığını dile getirdi.

HAKEM KARARLARI TARTIŞMASI

Karşılaşmadaki hakem kararlarına da değinen Kınar, Galatasaray lehine verilen penaltının doğru olduğunu savunarak, “Galatasaray’ın kazandığı penaltı kararı yüzde yüz doğru” ifadelerini kullandı. Ederson’a gösterilen kırmızı kartın da yerinde bir karar olduğunu belirten Kınar, maçın hakem yönetimi açısından genel olarak doğru yönetildiğini ifade etti.

ŞAMPİYONLUK YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe’nin derbiyi kazansa dahi şampiyonluk yarışında yeterli avantajı yakalayamayacağını belirten Kınar, “Fenerbahçe, derbiyi kazansaydı da şampiyon olamazdı” diyerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Galatasaray’ın şampiyonluk sürecine ilişkin de konuşan Kınar, kazanılan başarının tartışmalı yönleri olduğunu ifade ederek futbol kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

