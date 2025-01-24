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Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?

Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?
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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul, Ankara'da gözaltına alındı. Peki, Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?

Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı. Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır" denildi. Alparslan Kuytul neden gözaltına alındı?

ALPARSLAN KUYTUL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuytul'u gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı.

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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