Almila Ada ve Benian Dönmez sağlık durumu nasıl? Almila Ada ve Benian Dönmez kaza mı geçirdi?

Almila Ada ve Benian Dönmez sağlık durumu nasıl? Sorusu, gündemdeki haberler nedeniyle araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Dönüş'ü oynayan Almila Ada ile Nezahet rolünü üstlenen Benian Dönmez, sete giderken trafik kazası geçirdi. Peki, Almila Ada ve Benian Dönmez sağlık durumu nasıl? Almila Ada ve Benian Dönmez kaza mı geçirdi?

ALMİLA ADA VE BENİAN DÖNMEZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Üç Kız Kardeş dizisinin çekimlerinin yapıldığı Ayvalık'a doğru Dönmez ile yola çıkan Almila Ada, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Oyuncunun kullandığı araç Bursa Gemlik yolunda bariyerlere çarparak durdu. Kazadan yara almadan kurtulan 29 yaşındaki başarılı oyuncu önlem amaçlı Gemlik Devlet Hastanesi'ne müşahede altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Almila Ada ve Benian Dönmez'den henüz bir açıklama gelmedi.