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Aliyev'in resti sonrası Azerbaycan'da yeni görüntüler! Başörtülü öğrencileri okula almadılar

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, ülkesinin iç işlerine yönelik eleştirilere “Herkes yerini bilsin, bizim işlerimize karışmasın” sözleriyle tepki göstermesinin ardından Celilabad'daki bir okuldan dikkat çeken görüntüler geldi. Başörtülü kız öğrencilerin okula alınmadığı, duruma itiraz eden velilerin ise kapıdan çevrildiği öne sürüldü.

Azerbaycan'daki kamu okullarında son haftalarda sıkılaştırılan kılık-kıyafet düzenlemesi ve başörtüsü kısıtlaması sahada yeni gerginliklere yol açıyor. Ülkenin güneyindeki Celilabad bölgesinde bulunan 9 Sayılı Tam Ortaokulu'nda, başörtülü kız öğrencilerin okula alınmayarak kapı dışarı edildiği anlar kameralara yansıdı.

VELİLERE KAPILAR KAPATILDI, ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Celilabad 9 Sayılı Tam Ortaokulu'nda sabah saatlerinde derse girmek üzere gelen başörtülü öğrenciler, okul idaresi ve görevliler tarafından bina girişinde durduruldu. Başörtülü öğrencilerin tek tek tespit edilerek okul bahçesinden ve bina kapısından dışarı çıkarıldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Duruma tepki göstermek isteyen ve çocuklarının eğitim hakkının engellendiğini belirten veliler okul idaresiyle görüşmek istedi. Ancak okul yönetimi giriş kapılarını içeriden kilitleyerek velilerin içeri girmesini engelledi. Okula kabul edilmeyen öğrenciler, aileleriyle birlikte ya da tek başlarına evlerine dönmek zorunda kaldı. Yaşananları kaydeden görgü tanıkları, "Celilabad 9 No'lu Ortaokul'da kimin başı örtülüyse hepsini zorla dışarı çıkarıyorlar. Veliler itiraz etmek istiyor ama kapıları kapatıp kimseyi içeri almıyorlar. Çocukların hepsini evlerine gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan genelindeki devlet okullarında başörtüsü kısıtlamasının yeniden katı bir şekilde uygulanmaya başlanması, kamuoyunda ve özellikle Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile siyasi çevrelerde ciddi tepkilere yol açmıştı.

Dışarıdan gelen eleştirilerin ardından açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün iç dinamiklerine ve seküler yapısına müdahale edilemeyeceğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"Herkes yerini bilsin, bizim işlerimize karışmasın, yaşam tarzımıza burnunu sokmasın ve bize yol göstermesin. Herkes kendi halkının ve kendi devletinin derdine düşsün. Azerbaycan’ın bugünkü gerçekliği öyle bir noktadadır ki pek çok ülke için bir model haline geldik. Gerek fiziksel gerekse ideolojik risklere karşı ciddi tedbirler alınmaktadır ve alınmaya da devam edilecektir."

Kaynak: Haberler.com
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