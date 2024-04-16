Alita: Savaş Meleği filmi oyuncuları kim? Alita: Savaş Meleği filmi konusu, oyuncuları ve Alita: Savaş Meleği özeti!

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Alita: Savaş Meleği FİLMİ KONUSU NEDİR?

Alita, kim olduğunu veya nereden geldiğini bilmediği bir halde, tanımadığı bir gelecekte uyanır. Şefkatli bir doktor olan Ido onu yanına alır ve cyborg görüntüsünün altında olağanüstü bir geçmişe sahip genç bir kadının kalbi ve ruhu olduğunu fark eder. Alita, yeni hayatına alışmaya çalışırken, Doktor Ido da onu gizemli geçmişinden korumaya çalışır. Yeni arkadaşı Hugo ise Alita'nın geçmişini hatırlaması için, anılarını tetiklemesine yardımcı olmak ister. Bu sırada şehri yöneten tehlikeli ve yozlaşmış güçler Alita'nın peşine düşer. Eşi benzeri görülmemiş dövüş yeteneklerine sahip olduğunu fark eden Alita, geçmişine dair bir ipucu elde eder. Tehlikeli insanlarla karşı karşıya olan Alita, arkadaşlarının, ailesinin ve dünyasının kurtarılmasında kilit rol oynayacaktır.

Alita: Savaş Meleği FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orjinal adı: Alita: Battle Angel

Yönetmen: Robert Rodriguez

Yapım Yılı: 2019

Türü: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Oyuncular: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly