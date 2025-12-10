Haberler

AVM'den görüntü paylaşıp isyan etti: Bu ülkede kimse 'Açım' demesin
Güncelleme:
AVM'nin yemek katındaki yoğunluğu görüntüleyen bir vatandaşın "Bu ülkede kimse açım demesin" sözleri sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Bir vatandaş, alışveriş merkezinin yemek katında oluşan kalabalığı görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Kamera kaydında restoranlar önünde uzun kuyruklar olduğu ve boş masa bulunmadığı görüldü.

"BU ÜLKEDE KİMSE 'AÇIM' DEMESİN"

Görüntüyü çeken kişi, kalabalığı yorumlarken "Diyorlar ya bu memlekette yaşamak zor diye. Şimdi kuyrukları iyi izleyin. Hepsinin önünde sıra var, boş masa yok. Bu ülkede kimse 'Açım' demesin. Öbür dünyada yeri olmaz" dedi.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMusa Tekin:

Onlar senin gibi başkasının sırtından geçinenlerdir. cahil yobazlar ne anlar? Eğitim şart.

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNasır AKGÜL:

BU ÜLKEDE HALİNDEN MEMNUN OLANLAR DEVAM EDİN KİRALARA ALDI BAŞINI GİDİYOR VERGİLER VATANDAŞIN BELİNİ BÜKÜYOR ENFLASYON UÇUYOR AMA NEDENSE DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR MUTLULUĞUNUZ DAİM OLSUN. NE DİYELİM KİRA, KİRA, ENFLASYON...

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınecmettin durmaz:

aç yok ki chp algısı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme64
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPoyraz:

Açız diyen yok ki artık niye daha çok paramız yok diye kumarın her türlüsü sahtekarlığı hertürlüsü yaygınlaşıyor açgözlülük var artık

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRealist:

Ülkede fakir kesimde var, zengin kesimde var, ultra zengin kesimde.. Gelir ve ekonomik adaletsizlik vardır, ancak en büyük sorun kişilerin olduğu konumun gereği gibi harcama yapmamasıdır... Krediye, kredi kartına güvenipte veya bulunduğu ortama ayak uydurmak adına ihtiyacı olmayan alışverişi yapması... Asgari ücret alıpta 8 maaşı kadar telefon sırasına girmesidir...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
