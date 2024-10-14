Hükümetin içişleri bakanı konusunda yapacağı atama merakla bekleniyor. İçişleri Bakanı değişecek mi sorusu gündemde yer alıyor. Yeni içişleri bakanının kim olacağına dair tahminler ve spekülasyonlar devam ederken, resmi açıklamanın yakın bir tarihte yapılması bekleniyor. Vatandaşlar İçişleri Bakanı değişti mi, değişecek mi merak ediyor. Peki, Ali Yerlikaya istifa etti mi, Ali Yerlikaya istifa edecek mi?

ALİ YERLİKAYA İSTİFA ETTİ Mİ?

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra, merak edilen bakanlıklar arasında İçişleri Bakanı'nın değişip değişmeyeceği sorusu akıllarda yer etti. Kabine'deki potansiyel değişiklikler sadece İçişleri Bakanı ile sınırlı kalmayabilir. İçişleri Bakanı'nın değişeceği söylentileri, Ankara kulislerinde hızla yayılmaya devam ediyor.

Son günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu yönündeki iddialar, siyasetin ve kamuoyunun gündemini meşgul ediyor. Hükümet kanadından bu iddialarla ilgili henüz bir doğrulama ya da yalanlama gelmiş değil. Ali Yerlikaya'nın istifasına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Yerlikaya, görevine devam ediyor.