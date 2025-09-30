Ali Rıza Demircan'dan çarpıcı soru: İslam Hukuku'nda rüşvete idam cezası verilebilir mi?

Türk ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, Mirat Haber'de kaleme aldığı yazısında Çin'de eski bakanı rüşvetten dolayı verilen idam cezasını gündemine alarak konunun İslami boyutunu değerlendirdi.

"ÇİN'DE RÜŞVETE İDAM CEZASI VERİLMESİ BİZİ DÜŞÜNDÜRDÜ"

Ali Rıza Demircan yazısında şu ifadeleri kullandı: "Çin'de rüşvete idam cezası verilmesi bizi düşündürdü. Haberi sunmadan öncebiz de bazı ön bilgileri sunarak ilgililere sormak istedik… Yüce Allah Tevrat'ta koyduğu cezayı Kur'ân'a da taşımış ve şöyle buyurmuştur: "…Kim, cana kıymamış veya yeryüzünde fesad çıkararakbozgunculuk yapmamış bir kişiyi öldürürse tüm insanları öldürmüş gibidir. Kim de o canı yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. …" (Maide 32) Bu ayet, kasıtla bir cana kıyma yanı sıra yeryüzünde Fesad çıkarmayı da ölüm cezası verilebilir bir suç olarak açıklıyor.

KUR'ÂNA GÖRE FESAD

Kur'ân'da alakalı bazı âyetler şunlar:

Allah fesadı ve fesad çıkaran fesadçıları sevmez. (Bakara 205; Kasas 77)

Fesad Cehennem'e yoldur. (Kasas 83)

Fesad kaçınılmasıve sakındırılması gereken eylemler bütünüdür. (Kasas 77; Hûd 116)

İnsanların yaptıkları sebebiyle Karada ve Denizde ortaya çıkan yıkıcı oluşumdur. (Rûm 41; Enfal 73)

Fesad çoğaltılması dünya hayatında yıkıcı cezalara sebep olmuş azgınlıktır. (Fecr 11,12)

Giderilmemesi sosyal ve doğal dengeleri bozabilecek büyük kargaşadır. (Enfal 73)

Ve fesat ölüm cezası verilebilecek suçtur. (Maide 32,33)

'RÜŞVET, İDAM CEZASI VERİLEBİLİR FESAD SUÇU SAYILABİLİR Mİ?'

Muhteşem İslam Ceza Hukuku, ülkemizde İstiklal Mahkemeleri idamları ile destekli kanlı devrimlerle yürürlükten düşürülmüş olsa da her Müslüman için meridir. Kıyamet'e kadar geçerlidir. Bu sebeple biz de imanımızı korumak için merak edip soruyoruz: Rüşvet idam cezası verilebilir fesad suçu sayılabilir mi? Sayılabilirse hangi alanlarda ve miktarda rüşvet?

Diyanet'te Din İşleri Yüksek Kurulu ve İlahiyatlarda İslam Hukuku kürsüleri var. Biz de onlara sormuş olalım. Millet olarak biz bunlara niçin maaş veriyoruz? Bu adamlar ilmî çalışma da yapmayacaklar mı? Şimdi birileri çıkıp bize laiklik gevezelikleri yapmasın. Kimsenin akıl, ilim ve İslam dışılığına karışmıyoruz. Yalnızca soru yöneltiyor, akla, ilmi ve hukuki özgürlüklere alan açmaya çalışıyoruz.

ÇİN'DE RÜŞVETE İDAM

Çin'in eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Tang Renjian, rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. 2007-2024 arasında üstlendiği farklı pozisyonlardaki görevler sırasında yaklaşık 37.6 milyon dolarlık nakit ve gayrimenkul rüşvet aldığı tespit edilen Renjian'a idam cezası verildi.

2 YIL HAPİS CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme idam cezasını ertelerken, Renjian'ın suçunu itiraf etmesinden dolayı cezayı iki yıl hapis cezasına çevirdi. Çin Komünist Partisi, Renjian'ı açılan soruşturmadan altı ay sonra 2024 yılının Kasım ayında partiden atmıştı.