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Ali Rıza Çağlar kimdir? Esra Erol Ali Rıza Çağlar kızını mı öldürdü?

Ali Rıza Çağlar kimdir? Esra Erol Ali Rıza Çağlar kızını mı öldürdü?
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Esra Erol'da programına Afyonkarahisar'dan katılan 70 yaşındaki Ali Rıza Çağlar, kendisinden 34 yaş küçük eşini aramak üzere programa başvurmuş. Ancak anlattıkları şok etti. Peki, Ali Rıza Çağlar kimdir? Esra Erol Ali Rıza Çağlar kızını mı öldürdü?

Kızı kendinden yaşça büyük bir adamla evlenmek istedi diye 'cinnet getirip kızını öldürdüğünü' dile getiren Çağlar, anlattıkları ile stüdyoyu şok etti. Ali Rıza Çağlar kimdir? Esra Erol Ali Rıza Çağlar kızını mı öldürdü?

ALİ RIZA ÇAĞLAR NE DEDİ?

Kızı kendinden yaşça büyük bir adamla evlenmek istedi diye 'cinnet getirip kızını öldürdüğünü' dile getiren Çağlar, anlattıkları ile stüdyoyu şok etti.

Çağlar, bu sebeple 15 yıl hapis yattığını dile getirdi.

Diyaloglar sonrası Esra Erol, "Kızını öldüren birini yayına alamam" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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