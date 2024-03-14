Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli?
Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Didim Belediye Başkan adayı olan Ali Keskin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ali Keskin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ALİ KESKİN KİMDİR?
Ali Keskin, Yeniden Refah Partisi Aydın- Didim Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin müteahhittir ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.