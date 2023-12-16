Son zamanlarda merak edilen isimlerden bir tanesi Ali Fazıl Kasap kimdir? Sorusu merak ediliyor. En çok merak edilenler arasında Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Soruları yer alıyor. Peki, Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi!

Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Soruları ile birlikte sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde Ali Fazıl Kasap kimdir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi!

ALİ FAZIL KASAP KİMDİR?

Dr. Ali Fazıl Kasap, 3 Haziran 1965 tarihinde Kütahya'da doğan bir çocuk hekimi ve yöneticidir. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Kasap, 1995 yılından itibaren Kütahya'da çeşitli kamu ve özel sağlık kuruluşlarında yöneticilik ve çocuk hekimi olarak görev yapmaktadır. Çocuk sağlığı ve tedavileri konularında çok sayıda makale ve köşe yazısı yazmış olan Kasap, aynı zamanda iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Dr. Ali Fazıl Kasap, kariyerindeki başarıları ve aile değerlerine olan bağlılığıyla bilinmektedir.

ALİ FAZIL KASAP, SAADET PARTİSİ'NE GEÇTİ

Geçtiğimiz günlere Meclis'te konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bu gelişme üzerine Saadet ve Gelecek Partilerinin, Meclis'te Saadet Partisi altında kurduğu grup vekil sayısının 19'a inmesi nedeniyle düşmüştü. Saadet ve Gelecek Partisi'nin imdadına CHP yetişti.