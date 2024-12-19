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Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin

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Son dönemlerde gıda ürünlerinde yapılan hileler tek tek ifşa edilirken bir kadın, video çekerek aldığı zeytinyağının hem rengine hem de kokusuna tepki gösterip "Allah sizi kahretsin. İnsanlar para verip alıyor. Siz bu insanlara ne yedirip ne içiriyorsunuz?" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncellemeye devam ederken, vatandaşlar da aldıkları ürünlerdeki hileleri çektikleri videolarla dile getirmeye çalışıyor.

Bunun son örneğini aldığı zeytinyağının hem kokusu hem de rengine isyan eden bir kadının çektiği video ile gördük. Yağın kötü koktuğunu ve renginin tuhaf olduğunu ifade eden kadın, cep telefonu kamerasını açıp yağı cam kavanoza doldurdu. "Bu nasıl bir yağdır ya?" diyerek tepkisini dile getiren kadın, "Millet para veriyor. Allah sizi kahretsin. Bu zeytinyağı mı arkadaşlar. Siz bu millete ne yedirip içiriyorsunuz? Bu yağ değil, bildiğiniz yeşil su... Leş gibi kokuyor. insanlar bunu yiyor. Para için yapmadığınız kalmadı. İçinden çıkana şoktayım" ifadelerine yer verdi.

Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Kaynak: Haberler.com / Gündem
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

45. Saniyede tenekeyi değiştiriyor. Gündem olabilmek ve takipçi kazanmak için milletin ekmeğiyle oynayıp markasını karalıyorlar.

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Haber YorumlarıHakan Celik:

Nasıl yaşıyorsak öyle yönetiliriz.Vesselam

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Haber YorumlarıDüsünür:

Videoda hile var.

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Haber Yorumlarıufo:

bu millet demedimi çalıyor ama çalışıyor bu şirketlerde aynısını yapıyor siyasetçiye kızmıyorsan bunlarada kızmıyacan merkez bankasında 128 milyar dolar uçtuda sesinizmi çıktı malesef balık baştan kokuyor

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Haber YorumlarıWhite Turk:

Markayı kapatın böyle de bizde aynısını alalım.

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Hakiki zeytinyağının litresi 1000 tl"den eh işte idare eder denileni litresi 400 tl'den başlıyor..işte 5 litresi 1000 tl'ye zeytinyağı diye bunu alırsın...uzman değilim ama alacağım gıdanın denetçisi olmak zorunda kaldım..çünkü denetimsizlik had safhada...

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Haber YorumlarıRıdvan Demir:

Türkiye de sağlık diye birşey yok.Sözde temiz insanlarız ama vallahi resmen zehirleniyoruz.m.ö yaşadığımız için henüz bir devlet kuramamış ve yiyecek içecek firmalarına denetim yapacak kimse yok maalesef...

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

her şey hileli

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Haber YorumlarıKardelen Afra:

Önceden ayçiçek yağıyla karıştırıp kandırıyorlardı, baktılarki ayçiçek yağı pahalandı bu sefer suluboyayla kandırıyorlar. Demek dolandırıcılığın maliyeti bile artmış daha ucuz yöntemlere geçiş yapıyorlar artık.

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Haber YorumlarıNediyonDegisik:

ureticiler bu konuda sansli organik yasiyorlar suni yasayan metropolculer ise sanssiz

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