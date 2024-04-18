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Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Aldatmak dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Aldatmak yeni ölüm izleme linki var mı?

Aldatmak dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Aldatmak yeni ölüm izleme linki var mı?

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır. Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır. Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır. Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

ALDATMAK 66. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aldatmak 66. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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