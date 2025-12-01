Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır
İstanbul Esenyurt'ta alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla, 6 kişi ise bıçakla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan taraflar polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi 1426. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
ALACAK VERECEK TARTIŞMASINA SİLAHLAR KONUŞTU
Dükkanda başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kavgada 2 kişi silahla vurulması, 6 kişi de bıçaklanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINDA
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kavgaya karışan taraflar ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerinin sokağı emniyet şeridiyle kapatmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Polis, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.