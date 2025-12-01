Haberler

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır Haber Videosunu İzle
Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla, 6 kişi ise bıçakla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan taraflar polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • İstanbul Esenyurt'ta alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla, 6 kişi bıçakla yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
  • Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi silahla, 6 kişi ise bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi 1426. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

ALACAK VERECEK TARTIŞMASINA SİLAHLAR KONUŞTU

Dükkanda başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı. Kavgada 2 kişi silahla vurulması, 6 kişi de bıçaklanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAVGAYA KARIŞANLAR GÖZALTINDA

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kavgaya karışan taraflar ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerinin sokağı emniyet şeridiyle kapatmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Polis, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı

Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı
DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile 'ittifak' mümkün mü?

DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile ittifak mümkün mü?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti
Almanya'dan gelen gurbetçi, lüks aracıyla köy yollarında ilgi odağı oldu

Herkes onu konuştu: Lüks aracıyla köy yollarında şov yaptı!
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Ünlü İsim, ehliyet sınavı için İstanbul'dan Malatya'ya 1100 km yol gitti

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Ehliyet sınavı için 1110 km yol gitti
Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

Eski AK Partili milletvekili hayatını kaybetti
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
90 yaşındaki sürücü son sürat kahve dükkanına daldı

İnanılmaz kaza; sürücünün yaşına inanamayacaksınız!
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Daha 16 yaşındaydılar! Çıktıkları doğa yürüyüşünün sonu faciayla bitti

Daha 16 yaşındaydılar! Çıktıkları doğa yürüyüşünün sonu faciayla bitti
Dünyadaki ilk vaka! Çene ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatı altüst oldu

Dünyadaki ilk vaka! Çene ağrısı şikayetiyle gitti, hayatı altüst oldu
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.