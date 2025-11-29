Sokak ortasında palalı saldırı! Kanlar içinde kaldı

Aksaray'da kan donduran bir olay yaşandı. Olay, Taşpazar Mahallesi 814 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Selçuk A. (39) isimli şahıs tartıştığı kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından sokak ortasında palalı saldırıya uğradı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Palayla aldığı darbelerle ağır yaralanan Selçuk A. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki yaralı şahsa ilk müdahaleyi yol ortasında yaptı.

SALDIRGAN KAÇTI

İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan şahıs Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.