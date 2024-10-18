Aksaray- Ankara Karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kaza, sabah saat 07.00 civarında, Balıkesir'den Nevşehir'e seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı. Kaza ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kazada kaç kişinin yaralandığı ve öldüğü merak ediliyor. Peki, Aksaray-Ankara karayolunda ne oldu? İşte detaylar...

AKSARAY- ANKARA KARAYOLUNDA NE OLDU?

Aksaray-Ankara karayolunda, Acıpınar köyü girişinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.00 civarında, Balıkesir'den Nevşehir'e seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı. Henüz sürücünün kimliği ve aracın plakası belirlenemedi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.