AKP Manisa milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte AKP Manisa Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. AKP Manisa Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, AKP Manisa Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Manisa Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, AKP Manisa Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Kabine'deki 2 bakan hariç tüm isimler milletvekili adayı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AKP Manisa Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili Manisa Adayları! Detaylar haberimizdedir…

AKP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim edildi. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul'dan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'dan, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan aday oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AK Parti'nin YSK'ya teslim ettiği il listesi haberler.com'da…

AKP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU

MURAT BAYBATUR

TAMER AKKAL

AHMET MÜCAHİT ARINÇ

MEHMET ALİ ÖZKAN

AYŞE NEVİN SERT

MÜRŞİT GEDİZLİ

FATİH KATIÖZ

AHMET PALABIYIK

YAŞAR DEMİREL