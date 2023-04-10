AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!
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AKP İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları!
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Kabine'deki 2 bakan hariç tüm isimler milletvekili adayı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? AKP 2023 Milletvekili İstanbul 3. Bölge Adayları! Detaylar haberimizdedir…
AKP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023
AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya teslim edildi. Buna göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum İstanbul'dan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'dan, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan aday oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür-Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kendi talepleri doğrultusunda listede yer almadı. AK Parti'nin YSK'ya teslim ettiği il listesi haberler.com'da…
AKP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:
- NUMAN KURTULMUŞ
- ÖZLEM ZENGİN
- CÜNEYT YÜKSEL
- ZEKERİYA YAPICIOĞLU
- HALİS DALKILIÇ
- RÜMEYSA KADAK
- OĞUZ ÜÇÜNCÜ
- NECMİ KADIOĞLU
- ŞAMİL AYRIM
- SEDA GÖREN BÖLÜK
- NİLHAN AYAN
- YILDIZ KONAL SÜSLÜ
- ŞENGÜL KARSLI
- YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
- HALİME KÖKCE
- MEHMET SARI
- NEVZAT ŞATIROĞLU
- EKREM GÖRÇEKER
- NECATİ KARAGÖZ
- RASİM ERDOĞMUŞ
- YUSUF ASLAN
- MUSTAFA KORKUT
- MUTLU BOZOĞLU
- FETİ AHMET BALIN
- OKTAY ŞAMDANLI
- MEHMET YILDIZ
- YILMAZ DURMUŞ
- NEVİN MİNE VURAL
- MEMET YALÇIN
- NAZİF ÇETİN
- RAMAZAN ARKAN
- HARUN ÇELİK
- RASİM YAĞAR
- CEMAL TOPTANCI
- RECEP SEYYAR
- ALİ ÇİÇEK