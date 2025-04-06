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AKOM İstanbul için uyardı! İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?

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AKOM, İstanbul için hava durumu konusunda bir uyarıda bulundu. İstanbul'da beklenen hava koşulları ve sıcaklık değerleri hakkında bilgi verildi. Sıcaklıkların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul halkı, hava durumu hakkında yapılan bu açıklamayı dikkatle takip ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiğini duyurdu. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamada, bugün 17-20 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek 10 derecenin altına inmesinin beklendiği belirtildi.

Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 5 derecenin altına gerilemesi ve kış aylarını aratmayacak seviyelere düşmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiği kaydedildi.

AKOM İstanbul için uyardı! İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?

Açıklamada, kısa süreli gerçekleşecek yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesinin tahmin edildiği, kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği aktarıldı.

Fırtına, ani sıcaklık düşüşü ve sağanak yağmur nedeniyle oluşabilecek su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak İstanbulluların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiği belirtildi.

AKOM İstanbul için uyardı! İstanbul'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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