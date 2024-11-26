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Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Akın Gürlek hangi görevlerde bulundu?

Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Akın Gürlek hangi görevlerde bulundu?
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Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Akın Gürlek hangi görevlerde bulunduğu ve Akın Gürlek'in kariyeri araştırılıyor. Peki, Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Akın Gürlek hangi görevlerde bulundu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Akın Gürlek hangi görevlerde bulundu ve kariyeri gündeme geliyor. Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaparken Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararını tanımadı. Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.

Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

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