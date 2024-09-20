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Akın Akınözü Sandra Pestemalciyan ayrıldı mı?

Akın Akınözü Sandra Pestemalciyan ayrıldı mı?
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Annesinin ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan ve bu süreçte kendisini toparlamakta güçlük çeken oyuncu Akın Akınözü, yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı.

Hercai dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, temmuz ayında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Annesinin ölümüyle büyük bir üzüntü yaşayan oyuncunun özel hayatı da yolunda gitmedi.

AKIN AKINÖZÜ SANDRA PESTEMALCİYAN AYRILDI MI?

Annesinin ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan ve bu süreçte kendisini toparlamakta güçlük çeken oyuncu Akın Akınözü, yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı.

Magazin Medyası'nda yer alan habere göre, Akın Akınözü yıllardır birlikte olduğu ve her fırsatta "Evli gibiyiz" dediği Sandra Pestemalciyan ile geçtiğimiz ay yollarını ayırdı. İkili, yıllardır devam eden ilişkileri karşılıklı anlaşarak bitirme kararı aldı. Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden ve sevgilisiyle paylaşım yapmayan Akınözü, biten ilişkisi hakkında da sessiz kaldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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