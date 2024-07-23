Akın Akınözü annesi kim? Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü kimdir? Akın Akınözü annesi kaç yaşında, neden vefat etti?

Akın Akınözü annesi kimdir? Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü hangi dizilerde oynadı? Akın Akınözü annesi neden vefat etti, kaç yaşındaydı?Özlem Akınözü oyuncu kişiliği ile bilinen değerli bir sanatçıydı. İşte Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü ile ilgili tüm detaylar haberimizde?

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

Özlem Akınözü, 13 Ekim 1964'te Ankara'da doğmuştur. İlköğretim eğitimini Ahmet Vefik Paşa'da tamamladıktan sonra Özel Yükseliş Koleji ve Özel Yenişehir Koleji'nde okudu.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Özlem Akınözü seslendirme sanatçısı olarak TRT, özel kanallar ve reklam filmlerinde yer aldı.

ÖZLEM AKINÖZÜ'NÜN YER ALDIĞI PROJELER

Sensiz Olmuyor

Sahte Prenses

Dicle

Tek Türkiye

Karagül

Zeytin Tepesi

Payitaht Abdülhamit

Deliha 2

ÖZLEM AKINÖZÜ NEDEN VEFAT ETTİ?

Hercai dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, cumartesi günü kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özlem Akınözü, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.