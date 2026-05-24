Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti

AK Parti eski MKYK üyesi ve Alaplı Belediye Meclis Üyesi Emine Çift, 49 yaşında hayatını kaybetti. Çift'in vefatı siyaset camiasında üzüntüyle karşılandı.

AK Parti'nin eski MKYK üyelerinden, iki dönem Alaplı Belediye Meclis Üyeliği yapan Emine Çift hayatını kaybetti. 49 yaşında yaşamını yitiren Çift'in vefatı, başta Zonguldak ve Alaplı olmak üzere siyaset camiasında büyük üzüntü oluşturdu.

2009 yılında AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Siyaset Kürsüsünde Ben de Varım" hitabet yarışmasında Türkiye birincisi olan Emine Çift, aynı yıl MKYK üyeliğine seçilmişti.

UZUN YILLAR AKTİF GÖREV YAPTI

Bir dönem milletvekili adaylığı da bulunan Çift, uzun yıllar medya ve siyaset alanında aktif görev yaptı.

Emine Çift'in cenaze namazının yarın (Pazartesi) Merkez Camii'nde kılınacağı öğrenildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
