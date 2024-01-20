AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Sultanbeyli adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Tüm illerde belediye başkan adayları belli olan Ak Parti, bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyuruyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan adayların isimlerini açıklıyor. Peki, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Sultanbeyli adayı kim?

AK PARTİ SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayının Ali Tombaş olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş olmuştur.

İşte açıklanan AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları:

Adalar - Uğur Sina Şen

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar

Beşiktaş - Serkan Toper

Beykoz - Murat Aydın

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece - Recep Erol

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Esenler - Tevfik Göksu

Esenyurt - Hamit Öncü

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Veli Arslan

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Hüseyin Karayakaya

Küçükçekmece - Aziz Yeniay

Maltepe - Kadem Ekşi

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sarıyer - Hüseyin Coşkun

Silivri - Volkan Yılmaz

Sultanbeyli - Ali Tombaş

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Şişli - Gökhan Yüksel

Tuzla - Şadi Yazıcı

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları: "AK Parti'mizi 31 Mart'ta büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde temsil edecek adayları peyder pey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye adayımız Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu 26 büyükşehir ve il adayımızın tanıtımını yapmıştık. Bu hafta da Ankara'da 48 büyükşehir ve il adayımızın ismini açıkladık. Böylece Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleyeceğimiz 7 büyükşehir ve il ile birlikte 81 ilimizin tamamındaki adaylarımızı ilan etmiş olduk.