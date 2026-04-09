AK Parti Sözücü Çelik'ten Görkem Sevindik'e destek: Bu bir şeref madalyası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda oyuncu Görkem Sevindik’in İsrail’in idam yasasına yönelik paylaşımı hakkında da konuştu. Çelik, Sevindik’in tavrının sanatçı duyarlılığının bir yansıması olduğunu söyledi.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Görkem Sevindik'in İsrail'in Filistinlilere yönelik idam yasasına tepki gösteren paylaşımını destekledi.
  • Ömer Çelik, İsrailli bir bakanın Görkem Sevindik hakkında yaptığı paylaşımın sanatçı için bir şeref madalyası olduğunu söyledi.
  • Görkem Sevindik, İsrail'in Filistinlilere yönelik idam yasasına sosyal medyada tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Görkem Sevindik’in İsrail’in Filistinlilere yönelik idam yasasına tepki gösteren paylaşımı sonrası yaşanan gelişmeler siyasetin de gündemine girdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Sevindik hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin, İsrailli bir bakanın Görkem Sevindik hakkında yaptığı karşı paylaşımı hatırlatması üzerine konuşan Çelik, oyuncunun verdiği mesajın son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

“ONUN İÇİN BİR ŞEREF MADALYASIDIR”

Ömer Çelik, Sevindik’in ortaya koyduğu tavrın insani değerleri savunma açısından önemli olduğunu belirterek, İsrailli bir bakanın Sevindik hakkında paylaşım yapmasının sanatçı için bir “şeref madalyası” olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Görkem Sevindik, İsrail’in Filistinlilere yönelik idam yasasına sosyal medya üzerinden tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımın ardından İsrailli bir bakan da Sevindik’e yönelik bir karşı paylaşımda bulunmuş, yaşanan bu gelişme hem siyaset hem magazin gündeminde yer bulmuştu.

Musa Can Çayan
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Yavaş Yavaş bu gereksiz diğer gereksizlerin Limanı'na yanaşacak göreceksiniz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

