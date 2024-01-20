AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Şişli adayı kim?
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler de netleşmeye başladı. AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Peki, AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Şişli adayı kim?
Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Tüm illerde belediye başkan adayları belli olan Ak Parti, bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyuruyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan adayların isimlerini açıklıyor. Peki, AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Şişli adayı kim?
AK PARTİ ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Şişli Belediye Başkan adayının Gökhan Yüksel olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel olmuştur.
GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?
1976 doğumlu olan Gökhan Yüksel, İstanbul Şişli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Kastamonulu olan Yüksel, eğitim hayatını İstanbul Bilgi Üniversitesi (İSİS) İngilizce Hazırlık Bölümü, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilen ve evli iki çocuk babası olan Gökhan Yüksel, siyasete olan üç kuşaklık ailesel geçmişiyle de bilinir. Demokrat Parti'nin 11. Dönem Yassı Ada'da kalmış İstanbul Milletvekili Mahmut Yüksel'in torunudur.
İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları:
Adalar - Uğur Sina Şen
Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu
Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı
Avcılar - Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar - Abdullah Özdemir
Bahçelievler - Hakan Bahadır
Bakırköy - Ali Talip Özdemir
Başakşehir - Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş - Serkan Toper
Beykoz - Murat Aydın
Beylikdüzü - Mustafa Günaydın
Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece - Recep Erol
Çatalca - Mesut Üner
Çekmeköy - Ahmet Poyraz
Esenler - Tevfik Göksu
Esenyurt - Hamit Öncü
Eyüpsultan - Deniz Köken
Fatih - Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta
Güngören - Bünyamin Demir
Kadıköy - Veli Arslan
Kağıthane - Mevlüt Öztekin
Kartal - Hüseyin Karayakaya
Küçükçekmece - Aziz Yeniay
Maltepe - Kadem Ekşi
Pendik - Ahmet Cin
Sancaktepe - Şeyma Döğücü
Sarıyer - Hüseyin Coşkun
Silivri - Volkan Yılmaz
Sultanbeyli - Ali Tombaş
Sultangazi - Abdurrahman Dursun
Şile - İlhan Ocaklı
Şişli - Gökhan Yüksel
Tuzla - Şadi Yazıcı
Ümraniye - İsmet Yıldırım
Üsküdar - Hilmi Türkmen
Zeytinburnu - Ömer Arısoy