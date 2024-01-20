AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İstanbul Şişli adayı kim?

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Ak Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler de merak ediliyor. Tüm illerde belediye başkan adayları belli olan Ak Parti, bugün de İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyuruyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan adayların isimlerini açıklıyor. Peki, AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Şişli adayı kim?

AK PARTİ ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Şişli Belediye Başkan adayının Gökhan Yüksel olduğunu açıkladı. Buna göre 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel olmuştur.

AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel

GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

1976 doğumlu olan Gökhan Yüksel, İstanbul Şişli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Kastamonulu olan Yüksel, eğitim hayatını İstanbul Bilgi Üniversitesi (İSİS) İngilizce Hazırlık Bölümü, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilen ve evli iki çocuk babası olan Gökhan Yüksel, siyasete olan üç kuşaklık ailesel geçmişiyle de bilinir. Demokrat Parti'nin 11. Dönem Yassı Ada'da kalmış İstanbul Milletvekili Mahmut Yüksel'in torunudur.

İşte AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları:

Adalar - Uğur Sina Şen

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar

Beşiktaş - Serkan Toper

Beykoz - Murat Aydın

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece - Recep Erol

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Esenler - Tevfik Göksu

Esenyurt - Hamit Öncü

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Veli Arslan

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Hüseyin Karayakaya

Küçükçekmece - Aziz Yeniay

Maltepe - Kadem Ekşi

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sarıyer - Hüseyin Coşkun

Silivri - Volkan Yılmaz

Sultanbeyli - Ali Tombaş

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Şişli - Gökhan Yüksel

Tuzla - Şadi Yazıcı

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Zeytinburnu - Ömer Arısoy