AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler?
AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını netleştirdi. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu merak ediliyordu. Peki, AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler?
Ak Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını netleştirdi. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu merak ediliyordu. Peki, AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler? Detaylar...
AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE ADAYLARI KİMLER?
Kulis bilgisine göre AK Parti'nin Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu:
AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli
AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş
AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat
AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam
AK Parti Halfeti Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak
AK Parti Suruç Belediye Başkan Adayı Mustafa Yüksel
AK Parti Hilvan Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık
AK Parti Bozova Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy
AK Parti Siverek Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak
AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Seyithan Atilla
AK Parti Akçakale Belediye Başkan Adayı Abdulhakim Ayhan
AK Parti Viranşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Akyürek
Harran Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz (MHP)