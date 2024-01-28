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AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu? AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler?

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AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını netleştirdi. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu merak ediliyordu. Peki, AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler?

Ak Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını netleştirdi. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu merak ediliyordu. Peki, AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları kimler? Detaylar...

AK PARTİ ŞANLIURFA İLÇE ADAYLARI KİMLER?

Kulis bilgisine göre AK Parti'nin Şanlıurfa'da ilçe belediye başkan adayları belli oldu:

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli

AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş

AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat

AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam

AK Parti Halfeti Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak

AK Parti Suruç Belediye Başkan Adayı Mustafa Yüksel

AK Parti Hilvan Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık

AK Parti Bozova Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy

AK Parti Siverek Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak

AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Seyithan Atilla

AK Parti Akçakale Belediye Başkan Adayı Abdulhakim Ayhan

AK Parti Viranşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Akyürek

Harran Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz (MHP)

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