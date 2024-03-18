AK Parti Kayseri-Yeşilhisar Belediye Başkan Adayı Halit Taşyapan Kimdir?
Halit Taşyapan, AK Parti'nin Kayseri-Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olarak bilinir. Ancak Taşyapan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konusunda net bilgiler bulunmamaktadır. Taşyapan'ın politik kariyeri ve kişisel hayatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilerleyen haberler takip edilebilir.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Halit Taşyapan oldu. Peki, Halit Taşyapan kimdir? AK Parti Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Halit Taşyapan kaç yaşında, nereli?
HALİT TAŞYAPAN KİMDİR?
- Halit TAŞYAPAN, 1966 yılında Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1984 yılında Yeşilhisar İmam - Hatip Lisesinden derece ile mezun oldu.
- 1984 - 1989 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki öğrenimini başarıyla tamamladı.
- 1990 - 1991 yılları arasında yedek subay olarak Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatani görevini tamamladı.
- 1993 Yılında Memuriyet hayatına Diyanet İşleri Başkanlığı Melikgazi Müftülüğünde İmam Hatip olarak başladı. 1994 yılında naklen atamayla geldiği Kayseri Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla Mezarlıklar Şube Müdürlüğü(2 yıl), Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü (5 yıl), Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü (7 yıl), Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı (7 yıl) görevlerinde bulundu.
- 2015 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına atandı.
- Büyükşehir Belediyesinde görev yaptığı yıllarda Büyükşehir Belediyesinin İştirakleri olan Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş de, Kayseri Erciyes A.Ş de ve Kayseri Ulaşım A.Ş de farklı zamanlarda Denetim ve Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu.
- TAŞYAPAN, evli ve 3 çocuk babasıdır.
- Halit TAŞYAPAN, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kayseri Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olup şuan Yeşilhisar Belediye Başkanıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.