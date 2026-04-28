AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil Haber Videosunu İzle
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı: Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil
Kamu arazilerini kapsayan özelleştirme kararı sonrası Elazığ’da 3 eski hastane ve arazisinin satılacağı konusu gündeme geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Haberler.com’da sunucu Melis Yaşar’ın konuğu olarak tartışmalara açıklık getirdi ve aktif hastanelerin satışının söz konusu olmadığını vurguladı.

Elazığ’da kamuya ait eski hastane arazilerinin özelleştirilmesi kararı tartışma yarattı. Ejder Açıkkapı, satışın zorunlu olmadığını ve elde edilecek gelirin genel bütçeye değil ilgili kuruma aktarılacağını belirtti. Aktif hastanelerin satışının olmayacağını belirtti.

“SATIŞ ZORUNLU DEĞİL”

Açıkkapı, özelleştirme sürecine ilişkin en çok merak edilen konulara açıklık getirerek, “Kanunda bir zorunluluk yok, kurumun kendi isteğine göre şekilleniyor” dedi. Bu durumun, her taşınmaz için farklı kararların alınabileceğini gösterdiğini ifade etti.

“GELİR GENEL BÜTÇEYE DEĞİL KURUMA AKTARILACAK”

Elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin de konuşan Açıkkapı, “Satış yapıldıktan sonra elde edilecek gelir genel bütçeye aktarılmıyor, taşınmazın sahibi olan kuruma aktarılıyor” ifadelerini kullandı. Bu uygulamanın kurumların kendi kaynaklarını güçlendirmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

“VATANDAŞIN BEKLENTİLERİ İLETİLDİ”

Sürece dair vatandaşların hassasiyetlerine de değinen Açıkkapı, “Konu ile ilgili vatandaşlarımızın beklentilerini ifade ettik. Vatandaşımızın arzusu dışında bir durum olmayacaktır. ” diyerek kamuoyunun görüşlerinin yetkililere iletildiğini söyledi.

“AKTİF HASTANELER SATILMAYACAK”

En çok tartışılan başlığa net yanıt veren Açıkkapı, “Hastane satışı söz konusu olmayacaktır” dedi. Özellikle Elazığ’da aktif olarak hizmet veren sağlık kuruluşlarına dikkat çeken Açıkkapı, “Elazığ’da aktif durumda olan bir hastanenin satışı mümkün değil” sözleriyle aktif durumdaki bir hastanenin satışının olmayacağını vurguladı.

Melis Yaşar
Haberler.com
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

Kan ve gözyaşı dursun istemiyor! Yine saldırdılar

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç isim talip

Fenerbahçe'de seçim yarışı kızışıyor! Saran'ın koltuğuna tam üç talip

Haberler.com
500

Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylık için son kararını verdi

Adaylık için son kararlarını verdiler!

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı

"Müge Anlı'ya ait" denilen yalının asıl sahibi belli oldu
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı

El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat

Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat