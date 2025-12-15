Haberler

Ailesine "Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu

Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu Haber Videosunu İzle
Ailesine 'Hamileyim' şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir kadın, ailesine 'Hamileyim' diye şaka yapmayı planladı. Ancak ekrana dikkatlice baktığında, hamile olduğunu gerçekten öğrenince büyük bir şoka uğradı. Bu beklenmedik durum, kadının ve ailesinin hayatında büyük bir sürpriz oldu.

Ailesine hamilelik şakası yapmak isteyen bir kadının yaşadığı beklenmedik anlar sosyal medyada gündem oldu. Şaka amacıyla hamilelik testi yapan kadın, testin pozitif çıkmasıyla gerçeği o anda öğrendi.

"ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Büyük şaşkınlık yaşayan kadının "Elim ayağım titriyor, yemin ederim hamileyim" sözleri kameraya yansıdı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Soytarılar yine iş başında. İzlenme ve tık uğruna yemeyecek leri b. k yok. İnsan bu rezilliği neden çekeri. Hep dedimya MALLIK PARAYLA DEĞİL.

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNidhogg Nors:

Bıktık şu kurgulardan artık

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBy lion:

yani şimdi bekarmı evlimi iyimi yoksa kötümü anlamadım

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Altına yattığının videolarını atsaydın daha çok prim yapardı pornocular pazarında şaka yapacakmış neyin şakası bu millet de çok merak etmişti senin yiyip yemediğini iğrençsiniz

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Eyyyy benimmm Çarpışan Bacımm

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
title