Ailesine "Hamileyim" şakası yapacaktı, teste dikkatli bakınca şoke oldu
Bir kadın, ailesine 'Hamileyim' diye şaka yapmayı planladı. Ancak ekrana dikkatlice baktığında, hamile olduğunu gerçekten öğrenince büyük bir şoka uğradı. Bu beklenmedik durum, kadının ve ailesinin hayatında büyük bir sürpriz oldu.
"ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"
Büyük şaşkınlık yaşayan kadının "Elim ayağım titriyor, yemin ederim hamileyim" sözleri kameraya yansıdı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.