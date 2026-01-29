Haberler

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Güncelleme:
İstanbul Ümraniye'de kız arkadaşının evinde basılan ve 4. kattan atlayarak zemine çakılan genç ve kız arkadaşından haber var. Genç kızın ciğerinin ağır hasar aldığı ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edilirken erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu belirtildi.

  • Ümraniye'de bir genç çift, ailelerinden çekindikleri için 4. kattan aşağı atladı.
  • Genç kızın ciğeri ağır hasar aldı ve yoğun bakımda tedavi görüyor.
  • Erkek arkadaşının durumu iyi.

Ümraniye'de bir genç, kız arkadaşının evindeyken genç kızın ağabeyinin eve gelmesiyle panikle pencereye çıktı.

GENÇ ÇİFT SIRAYLA METRELERCE YÜKSEKTEN ATLADI

Bir süre pencerede asılı kalan genç, kendini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı. Sevgilisinin yerde hareketsiz yattığını gören genç kız da panik içerisinde aşağıya atladı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ailelerinden çekindikleri için pencereden atladıkları öne sürülen gençlerin o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gençleri yerde yatar vaziyette gören aile olay yerinde sinir krizi geçirdi. Görüntülerde, aşağı atlayan genç kızın ağabeyinin feryat ederek, "Ölme, sana bir şey olmasın!" diye bağırdığı duyuldu.

GENÇ KIZ YAŞAM MÜCDELESİ VERİYOR

Korkunç olay gündemin ilk sırasına yerleşirken 4. kattan atlayan gençlerden haber var. Genç kızın ciğerinin ağır hasar aldığı ve yoğum bakımda tedavi gördüğü ifade edilirken erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu ifade edildi.

500

Yorumlar (5)

ARSLANOĞLU Hakan:

Kadın evine gardırop alıyor tren istasyonu yakınında oturduğundan her tren geçişinde gardıroptan ses geliyor. Kadın ustayı arıyor, usta yapıyor ama tren geçince aynı ses tekrar çıkıyor. bu defalarca kez sürüyor. Usta sonunda dolap içine giriyor sesin nereden geldiğini bulmak için trenin geçmesini bekliyor. O sırada eve kadının kocası geliyor dolabı açıyor usta ne işin var lan senin dolapta diyor. usta da abi valla tren bekliyorum diyor.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
NEFER OGLU:

ha ha ha

yanıt1
yanıt0
Concordato:

Mahmut Tuncer

yanıt0
yanıt0
Muhammed Sa:

Ne okuttun hiyarto bize

yanıt0
yanıt0
Concordato:

Pompa faciası

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

