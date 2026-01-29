Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
İstanbul Ümraniye'de kız arkadaşının evinde basılan ve 4. kattan atlayarak zemine çakılan genç ve kız arkadaşından haber var. Genç kızın ciğerinin ağır hasar aldığı ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edilirken erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ümraniye'de bir genç, kız arkadaşının evindeyken genç kızın ağabeyinin eve gelmesiyle panikle pencereye çıktı.
GENÇ ÇİFT SIRAYLA METRELERCE YÜKSEKTEN ATLADI
Bir süre pencerede asılı kalan genç, kendini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı. Sevgilisinin yerde hareketsiz yattığını gören genç kız da panik içerisinde aşağıya atladı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Ailelerinden çekindikleri için pencereden atladıkları öne sürülen gençlerin o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Gençleri yerde yatar vaziyette gören aile olay yerinde sinir krizi geçirdi. Görüntülerde, aşağı atlayan genç kızın ağabeyinin feryat ederek, "Ölme, sana bir şey olmasın!" diye bağırdığı duyuldu.
GENÇ KIZ YAŞAM MÜCDELESİ VERİYOR
Korkunç olay gündemin ilk sırasına yerleşirken 4. kattan atlayan gençlerden haber var. Genç kızın ciğerinin ağır hasar aldığı ve yoğum bakımda tedavi gördüğü ifade edilirken erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu ifade edildi.