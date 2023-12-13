AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi?

Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? Aile hekimi çalışma saatleri merak ediliyor. Aile hekimliği kaçta açılıyor? Aile hekimine randevusuz gidilir mi? Aile hekimi öğle arası kaçta? sorularının cevaplarını sizler için derledik. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar Aile hekimi saat kaçta açılıyor, saat kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Aile Hekimliği her gün açık mı? Aile hekimi çalışma saatleri! İşte detaylar…

Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile Hekimliği hangi günler açık? 2023 Aile hekimi çalışma saatleri araştırılmaya devam ediyor. Aile hekimine gidecek olan vatandaşlar ilçelerindeki Aile hekiminin saat kaçta açılıp kaçta kapandığını sorguluyor. Aile hekimine randevusuz gidilir mi? Aile hekimi çalışma saatleri! Kaça kadar açık? İşte detaylar…

AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ?

Aile Hekimleri, 1 Temmuz'dan itibaren hastaneler için kullanılan Merkezi Randevu Sistemi'ne geçti. Aile Hekimine gitmek isteyen vatandaşlar,yeni sistem sayesinde zaman kaybına uğramadan, istedikleri bir saatte muayene olabilecek. Söz konusu uygulama karşılığında herhangi bir ücret alınmayacak. "Alo 182" aracılığıyla randevu almak isteyenler, bağlı bulundukları operatörün tarifesine göre ücret ödeyecek. Ayrıca internet üzerinden ve mobil cihazlara indirilen uygulamalar ile ücretsiz randevu almak mümkün.

AİLE HEKİMİ RANDEVUSUZ RAPOR VERİR Mİ?

ALO 182, www.hastanerandevu gov.tr internet adresi ve mobil cihazlara yüklenebilen "Hastane Randevu Merkezi Mobil Uygulaması" ile zahmetsizce randevu alınabilir. İsteyen vatandaşlar randevu almadan da Aile Hekimine müracaat edebilir. Yani muayene olabilmek için randevu almak zorunlu değil. Ayakta tedavi olmak için başvuran hastaların muayenesi yapılacak.Acil olarak gelen hastalara ise her zamanki gibi öncelik verilecek. Aile Hekimi izinli olan bir hasta, doktoruna vekâlet eden bir başka Aile Hekimine başvurarak muayene olabilecek. Aile hekiminden rapor istemeniz durumunda hekimin kanaatine bağlı olarak verilebilmektedir.