Aile dizisi CANLI İZLE! Aile dizisi 2.bölüm İZLE! 14 Mart Aile dizisi FULL HD İZLE!
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Show Tv'nin yeni dizisi Aile yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Aile CANLI İZLE! Aile 2. bölüm İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Aile yeni bölüm izleme linki!
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile ' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.
Aile dizisinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer almaktadır.