Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AİÇÜ'nün düzenlediği söyleşide gençlerin kariyer hedefleri konuşuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AİÇÜ'nün düzenlediği söyleşide gençlerin kariyer hedefleri konuşuldu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AİÇÜ Bilim İletişimi Ofisi, Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde “Geleceğe İlham, Gençliğe Rehber Söyleşisi” düzenledi. Konuşmacılar, gençlerin kariyer planlaması ve kişisel gelişimine yönelik deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe Buluşmaları kapsamında, “Geleceğe İlham, Gençliğe Rehber Söyleşisi” gerçekleştirildi.

Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen programa Doç. Dr. Gülpınar Aslan, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Okucu ve Dr. Öğr. Üyesi Pınar Eryılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Gençlerin gelecek hedefleri, kişisel gelişimleri ve kariyer planlamalarına yönelik konuların ele alındığı söyleşide, konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı program, karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena babasının izinden gidiyor

Babası dünyaca ünlü! Oğlu da aynı yolda ilerliyor
Prens Harry'nin görevi değişti! Artık kıdemli danışman olacak

Prens de olsan patronun var! Harry'nin görevi değişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçakta telefonla konuşurken söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı! Gerçek bambaşka çıktı

Uçakta söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı
Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum: Alınmamasına şaşırdım

Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım kadrosu hakkında dikkat çeken yorum
Lüks hayat süren kaçak göçmen ABD'de gözaltına alındı

Kaçak göçmenin saltanatı bitti!
Galatasaray'a çifte şok! Osimhen ve Leao'dan kötü haber12

Kötü haber geldi! Galatasaray'a çifte şok

Peynirde yeni dönem! Nişasta ve jelatin yasaklandı, 'köy peyniri' ibaresi kalkıyor

Peynir üretiminde o maddeler yasaklandı! Etiketler de değişiyor
Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp

Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Suriye, Türkiye'nin de yer aldığı Mekke ittifakına katılıyor26

Bir ülke daha Mekke İttifakı'na katılıyor