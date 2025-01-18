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Ahsen Eroğlu Deha dizisinden ayrıldı mı?

Ahsen Eroğlu Deha dizisinden ayrıldı mı?
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Ay Yapım imzalı iddialı dizi Deha'da şaşırtıcı bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin ana karakteri Esme'ye hayat veren Ahsen Eroğlu'nun ekibe veda edeceği haberleri izleyicinin tepkisini çekti. Peki, Ahsen Eroğlu Deha dizisinden ayrıldı mı?

Ahsen Eroğlu Deha dizisinden ayrıldı mı? Ay Yapım imzalı iddialı dizi Deha'da şaşırtıcı bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin ana karakteri Esme'ye hayat veren Ahsen Eroğlu'nun ekibe veda edeceği haberleri izleyicinin tepkisini çekti. Detaylar!

AHSEN EROĞLU DEHA'DAN AYRILDI MI?

Show Tv'nin sevilen dizisi Deha, beklenmedik bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin kadın başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nun ayrılacağı öğrenildi.

Ahsen Eroğlu Deha dizisinden ayrıldı mı?

Ay Yapım imzalı iddialı dizi Deha'da şaşırtıcı bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin ana karakteri Esme'ye hayat veren Ahsen Eroğlu'nun ekibe veda edeceği haberleri izleyicinin tepkisini çekti.

Yönetmenliğini Umut Aral'ın üstlendiği, senaryosunu Damla Serim'in kaleme aldığı, Ay Yapım imzalı ' Deha' dizisi hem senaryosu hem de başarılı oyunculuk performansları nedeniyle ilk bölümünden beri seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan diziden kötü bir haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin senaryosunda değişikliğe gidilecek ve dizide Esme karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu ekibe veda edecek.

Ahsen Eroğlu'nun diziden ayrılacağını duyan izleyiciler ise tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Biz diziyi onun için izliyorduk", "Ahsen'siz Deha olmaz" gibi yorumlarda bulundu.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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