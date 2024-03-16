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Ahmet Küççük kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mahmudiye Belediye Başkan adayı Ahmet Küççük kaç yaşında, nereli?

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Ahmet Küççük kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir- Mahmudiye Belediye Başkan adayı Ahmet Küççük kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Eskişehir -Mahmudiye Belediye Başkan adayı olan Ahmet Küççük hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ahmet Küççük'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.

Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ahmet Küççük kimdir? Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mahmudiye Belediye Başkan adayı Ahmet Küççük kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

AHMET KÜÇÇÜK KİMDİR?

Ahmet Küççük, Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mahmudiye Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Eskişehir - Mahmudiye Belediye Başkan adayı Ahmet Küççük esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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