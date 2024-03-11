Ahmet Dönmez kimdir? Memleket Partisi Ankara Kalecik Belediye Başkan Adayı Ahmet Dönmez kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı ise Ahmet Dönmez oldu. Ahmet Dönmez kimdir? Ahmet Dönmez nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

AHMET DÖNMEZ KİMDİR?

Jeoloji Mühendisi olduğu bilinen Ahmet Dönmez, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin Ankara Kalecik Belediye Başkan adayıdır.