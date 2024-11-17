Ahmet Davutoğlu Kürditsan sözleri ne, ne dedi?

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalında canlı yayına çıkan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, programın başında skandal ifadeler kullandı. Davutoğlu, "Her şeyden önce Kürdistan bölgesindeki bütün kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." dedi. Ahmet Davutoğlu Kürditsan sözleri ne, ne dedi?

AHMET DAVUTOĞLU KÜRDİTSAN SÖZLERİ NE, NE DEDİ?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalı olan Rudaw'da canlı yayına çıktı. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Davutoğlu, skandal bir çıkışta bulundu.

Davutoğlu, sözlerinin başında, "Her şeyden önce Kürdistan Bölgesi'ndeki bütün kardeşlerime Erbil'deki, Süleymaniye'deki, Duhok'taki, Zaho'daki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Orada o bölgeyi ne kadar yakından bildiğimi ve sevdiğimi herkes bilir." dedi.