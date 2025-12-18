Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Beslemek için girdiği alanda boğanın üzerine atlaması ile neye uğradığını şaşıran genç, büyük panik yaşadı. Görüntülerde, gencin boğanın altından kurtulmak için verdiği mücadele dikkat çekti. Uzun uğraşlar sonucu boğanın altından çıkmayı başaran gencin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.