Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Bir genç, beslemek için girdiği boğanın üzerine atlaması ile neye uğradığını şaşırdı. Bir süre boğanın altında kalan ve kurtulmak için büyük uğraş veren gencin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
Beslemek için girdiği alanda boğanın üzerine atlaması ile neye uğradığını şaşıran genç, büyük panik yaşadı. Görüntülerde, gencin boğanın altından kurtulmak için verdiği mücadele dikkat çekti. Uzun uğraşlar sonucu boğanın altından çıkmayı başaran gencin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam