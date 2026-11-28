Ağrı’nın il oluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması’nda, kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan geleneksel lezzetler yarıştı. Yarışmada Hengel yemeği birinciliği elde etti.

Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ, Ağrı’nın il oluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Yöresel Yemek Yarışması’na ilçe protokolüyle birlikte katıldı.

Yöresel mutfağın birbirinden özel lezzetlerinin tanıtıldığı yarışmada, katılımcılar hünerlerini sergileyerek geleneksel yemek kültürünün yaşatılmasına katkı sundu. Jüri değerlendirmesi sonucunda, yöremizin sevilen geleneksel lezzetlerinden Hengel birinciliğe layık görüldü.

Programda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim eden Kaymakam BAKA KILIÇ, yöresel yemeklerin kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak bu değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için emek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu